»Klemen sam pri sebi ve, da ni kriv za poraz. Verjetno mu je težko, kot je vsakemu od nas zaradi poraza, ne zaradi te krivice. Klemen je odigral super tekmo, vrnil nas je v igro z norimi meti in celo popeljal v vodstvo. Ne vidim nobenega krivca. Vse zmage smo dosegli kot bratje, in tokrat smo izgubili kot bratje. Borili smo se do konca, vendar se ni izšlo, mislim pa, da smo dali vse od sebe. Premora med tekmami je bilo vedno manj, ekipe so bile zmeraj močnejše. Lahko sami vidite, da je iz tekme v tekmo energije manj. Upam, da je bo še dovolj za zadnjo in da nam uspe,« je zbrano pred slovenskimi novinarji – povsem v stilu kapetana – povedal Edo Murić. In tako v nadaljevanju odgovarjal na novinarska vprašanja.

Zelo težko je. Tako težka tekma je bila, na koncu smo čutili, da smo si z vsem garanjem dva meseca to zmago zaslužili, ampak je, kar je. Vsa čast fantom, da smo ostali v igri, tudi ko smo izgubljali. Tudi ko je kazalo, da je konec, smo se vrnili in imeli zadnji napad. Žal smo zgrešili. Bolečina je velika, a jo bo treba čim prej skriti. Imamo še eno možnost, in naredili bomo vse, da garanje unovčimo in da kolajno, o kateri vsi sanjamo, prinesemo v Slovenijo.

Verjetno ne bo dosti spanja, ker ima vsak v glavi, da je bil uspeh zelo blizu, in čez dva dni gre spet vse od začetka. Vendar smo športniki, veliko lepih in težkih trenutkov se nam dogaja. Ne bi bilo zanimivo, če bi bili le lepi. Treba se bo nekaj naučiti in to prenesti naprej. Imamo še kar nekaj skupnih let igranja in obljubljam, da bomo prišli na zadnjo tekmo zelo motivirani in pripravljeni za boj do konca.

Bilo jih je kar nekaj, ampak napake se dogajajo. Sodniki delajo napake, mi delamo napake. Mislim, da nič ni bilo nalašč, čeprav med igro želiš, da bi bilo v tvoje dobro. Ne verjamem, da bi kdor koli hotel piskati proti nam. Mislim, da vsi vidijo, da se borimo, da živimo za ta uspeh.

To zagotovo nekaj pomeni. V teh trenutkih, ko si naredil veliko napak, a si vseeno zelo blizu zmagi, to najbolj boli. Če bi odigrali super tekmo in izgubili, ne bi tako bolelo. Eno najslabših tekem smo imeli na žalost v polfinalu, vendar smo bili vseeno korak do zmage. Malo sreče je zmanjkalo, upam, da je bo več čez dva dni.