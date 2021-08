Po polfinalnem porazu proti Franciji na olimpijskih igrah v Tokiu je bila pred slovenskimi košarkarji in strokovnim štabom dolga noč. Ena sama točka jih je ločila od velikega finala, zato so se v glavah vrteli filmi, katero malenkost bi morali storiti drugače. A zgodovine ne morejo več spremeniti, lahko pa vplivajo na prihodnost. In prihodnost je boj za bronasto odličje proti Avstraliji. Tretje mesto na krstnih olimpijskih igrah bi bilo za košarkarsko reprezentanco gromozanski uspeh, zato bodo selektor Aleksander Sekulić in soigralci v tekmo krenili, kot da bi šlo za finale.

Čeprav strokovni štab igralcev ni več obremenjeval s tekmo proti Franciji in se je osredotočil na Avstralijo, je beseda v Tokiu vseeno nanesla tudi še na polfinale. Eden nosilcev v igri Slovenije Mike Tobey je priznal, da je razočaranje veliko, še posebej pri Klemnu Prepeliču, ki mu je polaganje za zmago v izdihljajih tekme blokiral Nicolas Batum. »Vemo, da nismo igrali najboljše tekme. Verjetno je bila to naša najslabša predstava to poletje, pa smo vseeno izgubili le za točko. Prepeliču smo vsi položili na dušo, da smo se izključno zaradi njega znašli v položaju za zmago proti Franciji. Če ne bi bilo njegove trojke in izsiljenega prekrška v napadu, tudi napada za finale ne bi bilo,« je pojasnil Tobey, ki je dodal, da bi z veseljem tudi v prihodnje nosil slovenski dres, in se hitro obrnil proti Avstraliji. »Gre za izjemno napadalno ekipo. A najbolj pomembno je, da se osredotočimo nase. Negativne občutke moramo pretopiti v energijo in željo. Bron na olimpijskih igrah v košarki bi bil za tako majhno državo nekaj izjemnega.«

Čeprav se je na četrtfinalni tekmi proti Argentini poškodoval center Aron Baynes, ki je v karieri igral tudi za Olimpijo, je Avstralija izredno nevarno moštvo. V napadu se vse vrti okoli košarkarja Brooklyna v ligi NBA Pattyja Millsa, ki je izjemen strelec. Selektor Sekulić izpostavlja, da igra Avstralija izredno gledljivo in lepo košarko, a jo tudi Slovenija, zato se obeta izjemen obračun. »Brez Baynesa igrajo še hitreje in so še bolj gibljivi. V napadu igrajo enostavno. Vidi se, da so res uigrani, saj je moštvo skupaj že zelo dolgo. Dosegajo veliko lahkih košev in hitro mečejo z razdalje. Resnično jih je lepo gledati,« je priznal Aleksander Sekulić, ki s strokovnim štabom pripravlja kar nekaj prijemov, s katerimi bo skušal dvigniti moštvo.

Podobno je naredil selektor Avstralije Brian Goorjian takoj po porazu z ZDA. Njegovi igralci so sredi druge četrtine vodili že kar za 15 točk in na vidiku je bila senzacija, a nato so Američani zagospodarili in tekmo zlahka odločili v svojo korist. »Po porazu proti ZDA sem v garderobi igralcem dejal, naj bodo ponosni na vse, kar so naredili do zdaj, in na igro, ki so jo kazali. Imamo lepo priložnost, da naredimo nekaj, kar naši državi še ni uspelo. Bodimo navdušeni nad priložnostjo,« je povedal Brian Goorjian in, kakopak, pri Sloveniji kot glavno nevarnost izpostavil Luko Dončića. »Kako se spopasti z njim, še nimam odgovora, a nekaj bomo morali najti.« Dončića naj bi sicer po nekaterih informacijah prihodnji teden kar v Sloveniji obiskalo vodstvo njegovega kluba Dallasa in mu predstavilo ponudbo za novo pogodbo, vredno več kot 200 milijonov dolarjev.