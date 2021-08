Obstajajo različni podatki o številu obolelih ali ponesrečenih v času, ko so preživljali dopust, a vsekakor drži dejstvo: čeprav se nam zdi nemogoče, lahko zbolimo ali imamo smolo, tudi ko počitnikujemo.

Zbolite lahko tudi na dopustu

Iz nekaterih razpoložljivih podatkov izhaja, da med dopustom zboli vsak deseti počitnikar. Kar veliko, čeprav je to nekako razumljivo, saj so potniki na potovanju še nekoliko bolj kot doma izpostavljeni zdravstvenim težavam in nevarnostim za zdravje, pa naj gre za poškodbe ali bolezni. Vodilni vzrok obolevnosti med popotniki je že uvodoma omenjena driska, sledijo okužbe dihal in kože ter vročinska stanja, kar precej pa je tudi poškodb, saj mnogi precenjujejo svojo pripravljenost, znanje in sposobnosti. Med drugim to velja tako za nepripravljene odhode v gore brez ustrezne opreme kot za pretiravanje z globino potapljanja v morju.

Večina preventivno poskrbi za te težave že pred odhodom na dopust s tako imenovano potovalno lekarno. Zagotovo se bo vsebina počitniške prve pomoči razlikovala pri nekom, ki se odpravlja na jadrnico, od tistega, ki namerava osvojiti nekaj vrhov v Julijskih Alpah, v vsakem primeru pa se je treba prilagoditi državi, ki jo boste obiskali, načinu potovanja in bivanja, trajanju potovanja, letnemu času, načrtovanim aktivnostim, starosti popotnikov ter upoštevati izkušnje vsakega posameznika s prejšnjih potovanj.

Poletje je in kar vroče. Izgovor, da ni bilo dovolj prostora v potovalki, nikakor ne drži, saj vedno lahko najdemo prostor še kremo za zaščito kože pred močnim soncem, sončna očala in ustrezno pokrivalo. Tudi za zaščito pred piki komarjev in drugih insektov, še posebej pred klopi, ne boste potrebovali kaj veliko prostora.