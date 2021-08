Vse več izdanih odločb za nevarne gradnje

Stavbe, ki so v že tako slabem stanju, da pomenijo nevarnost za ljudi, premoženje in sosednje stavbe, gradbena inšpekcija označi za nevarne in lahko odredi prepoved njihove uporabe ali pa vzdrževalna dela. Kaj pa, če si lastnik ne more privoščiti odrejene prenove?