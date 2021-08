Julija je bilo prvič registriranih 4426 osebnih vozil, kar je 31,09 odstotka več kot julija lani. Največ je bilo vozil Volkswagen (824), Škoda (410) in Renault (313). Na prvem mestu je bil Volkswagnov t-cross (200), sledila sta Volkswagnov polo (170) in Škodina octavia (128).

Lahkih gospodarskih vozil je bilo prvič registriranih 715 oz. 10,17 odstotka več kot julija lani. Najbolj priljubljene znamke so bile Ford (163), Renault (150) in Volkswagen (87), najbolj priljubljeni modeli pa Fordov transit custom (125), Peugeotov boxer (66) in Renaultov transit (61).

V prvih sedmih mesecih je bilo prvič registriranih 35.435 osebnih vozil, kar je 2,94 odstotka več kot v tem času lani. Na čelu so bila vozila znamk Volkswagen (6096), Škoda (4210) in Renault (3432), najbolj priljubljeni modeli pa Renaultov clio (1362), Volkswagnov t-cross (1311) in Daciin duster (978).

V sedemmesečju je bilo prvič registriranih 5973 lahkih gospodarskih vozil, kar je 36,21 odstotka več kot v prvih sedmih mesecih lani. Med znamkami so prednjačili Renault (1370), Ford (1262) in Volkswagen (892), med modeli pa Fordov transit custom (841), Renaultov master (744) in Volkswagnov crafter (464).