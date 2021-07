Založani čakajo na okoljsko ministrstvo

Dober mesec dni je minilo od novinarske konference, na kateri so prebivalci Zaloga, ki jih moti smrad iz zbirnega centra odpadkov podjetja ML Surovine, vložili 858 podpisov pod peticijo z zahtevo, naj pristojni nemudoma poskrbijo za sanacijo odlagališča odpadkov. Takrat jih je s svojim prihodom v popolni zasedbi podprla mestna oblast, podobno tudi glavni okoljski inšpektor v državi. Občanom so obljubili, da bodo naredili vse, kar je v njihovi moči, da bo čim prej prišlo do sanacije odlagališča. Ne moremo trditi, da se od takrat ni spremenilo nič, vendar so odpadki še vedno na Agrokombinatski cesti in ni znano, koliko časa bodo še tam.