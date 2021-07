Silovito deževje - zagotovo najhujše v zadnjih 60 letih, odkar beležijo podatke, po ocenah meteorologov pa celo najhujše v tisoč letih - se je po poročanju tujih tiskovnih agencij začelo minuli konec tedna, poplave pa so sledile v torek ponoči. Po spletu krožijo številni posnetki, na katerih je videti ljudi, kako se po mestnih ulicah in železniških postajah prebijajo po vodi, ki jim sega do prsi. Številne je deroča voda odnašala, avtomobili in ruševine so povsem zaliti.

Kitajski predsednik Xi Jinping je danes sporočil, da je situacija "izjemno resna", protipoplavni ukrepi pa "na kritični stopnji", zato je vsem ministrstvom odredil, da je njihova prva naloga poskrbeti za »varnost ljudi in njihovega imetja«, je poročala kitajska državna tiskovna agencija Xinhua.