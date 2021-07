Ministri bodo izmenjali mnenja o zakonodajnem svežnju Pripravljeni na 55, katerega cilj je 55-odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov do leta 2030. »Zagotovili bomo koherenten in celovit pristop pri obravnavi posameznih dosjejev na vseh relevantnih delovnih skupinah in formacijah sveta,#« je poudaril Vizjak.

Kot so še navedli na ministrstvu za okolje in prostor, bo vodenje razprave o svežnju Pripravljeni na 55 za Slovenijo ena izmed najvišjih prednostnih vsebin. To velja tudi za zahtevna podnebna pogajanja na Mednarodni podnebni konferenci COP26 v Glasgowu, kjer si bo Slovenija prizadevala, da bi EU podala močno sporočilo mednarodni skupnosti.

V tem paketu so med drugim upoštevani posodobitev sistema trgovanja z emisijami, posodobitev okvira za rabo zemljišč ter spremembe rabe zemljišč in gozdarstva, krepitev energetske učinkovitosti in obnovljivih virov, tudi krepitev standardov glede ogljikovega dioksida za cestna vozila, so navedli na ministrstvu.