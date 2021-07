Grafik, risar in kipar Hinko Smrekar (1883–1942) ni bil v Sloveniji še nikoli tako celovito in obsežno predstavljen, kot bo na dvodelni razstavi, ki so jo pred dnevi odprli v Narodni galeriji; obsežni tudi zato, ker so Smrekarjeva dela, ki so v lasti NUK, Narodne galerije in zasebnikov, posodili mnogi lastniki, dvodelni pa zato, ker so njegova dela na papirju tako krhka in občutljiva, da ne bi prenesla predolge izpostavitve običajnim atmosferskim razmeram razstavišča.

V prvi polovici razstave bodo do 29. septembra tako na ogled Smrekarjeva zgodnja dela, nastala do leta 1917, po tem datumu pa dela, ki so nastala do njegove smrti leta 1942, ko so ga fašisti ustrelili. Skupno bo na ogled več kot 300 del.