Janša si "upa", 3.

Tudi v tokratnem komentarju z zgornjim naslovom (Dnevnik, 6. julija 2021) Polona Jamnik jasno, brez olepševanja pove to, kar strokovnjaki, ki se ukvarjajo z obnašanjem posameznika, vedo: oseba, ki ne upošteva družbene norme, zakonov, pravic drugih, nima občutka krivde, je nagnjena k agresivnemu vedenju – je psihopatsko strukturirana. Mnogi iz nevednosti ali lastnih problemov vidijo v takem obnašanju junaštvo, drugi so fascinirani s hladnokrvno preračunljivostjo, tretji se čudijo, zakaj se taka oseba ne more vzdržati sovražnega govora, ipd. Znanstveniki, ki se ukvarjajo z možgani, pa povedo.