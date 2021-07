Sprva je kazalo, da deveta etapa 108. dirke po Franciji ne bo preveč zanimiva, a so kolesarji Ineos Granadiers razjezili Tadeja Pogačarja, ki je odgovoril na silovit način. Še enkrat je pokazal, da je letos brez konkurence in je še povečal prednost v skupnem seštevku.

Ekipa UAE Emirates je z nekaj težavami kontrolirala dirko in obdržala Tadeja Pogačarja v vodstvu, čeprav je v enem trenutku etape celo za nekaj trenutkov izgubil rumeno majico. Kolesarji so se soočili z dokaj kratko (144,9 km) etapo, a s kar petimi vzponi in z več kot 4000 višinskimi metri. Prvič na letošnjem Touru tudi z vzponom ekstra kategorije (Col du Pre), ki je bil na sporedu sredi etape. Kolesarje je znova motil dež, glavnina pa je etapo prepustila ubežnikom. Tam so bili najmočnejši Sergio Higuita (EF Education-Nippo), Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) in Ben O'Connor (Ag2r-Citröen). Na predzadnjem prelazu na Cormet de Roselend so imeli ubežniki pred glavnino dovolj veliko prednost (skoraj 9 minut), da se je O'Connor virtualno celo povzpel v vodstvo dirke. Reagirala je celotna ekipa UAE-ja, ki je hitro zmanjšala razliko, a se je nato ponovno ustavila.

Ineos razjezil Pogačarja

Ciljni vzpon do Tignesa je bil dolg 21 kilometrov, na njem pa je povsem omagal Quintana, ki je izgubil možnost za etapno zmago. V ospredju sta ostala le še Higuita in O'Connor, ki pa sta lahko računala le še na etapno zmago. V ozadju je ekipa UAE-ja močno pritisnila na pedala in zaostanek je že na začetku vzpona padel pod sedem minut in pol. Danes izjemni Avstralec se ni predal, napadel je 17 kilometrov pred ciljem in se sam odpravil proti etapni zmagi. Kolesaril je izjemno hitro in prednost se je ponovno povišala na več kot osem minut, kar mu je virtualno ponovno prinašalo majico vodilnega. V glavnini ekipa UAE-ja ni odgovarjala, zato pa se je nato na čelo postavila ekipa Ineosa, ki je hitro znova zaostanek znižala za pol minute in Pogačar je varno ostal v vodstvu dirke.

Richard Carapaz (Ineos) je po pospeševanju svoje ekipe poskusil z napadom, a izjemni Pogi ni imel težav s pokrivanjem napada. Še več, ko je videl, da je Ekvadorec brez moči, je še enkrat pritisnil na pedala in se je odpeljal vsem v glavnini. Hitro je pridobil nove pol minute prednosti in v nasmehu je kolesaril skozi množico slovenskih navijačev v Tignesu.

O'Connor je uspel priti do prestižne etapne zmage, z izjemno dnevno predstavo. Prebil se je tudi na drugo mesto v skupnem seštevku, najbližjega zasledovalca je prehitel za več kot pet minut. Pogačar je ciljno črto prečkal kot šesti z zaostankom šestih minut in dveh sekund, kar pomeni, da ima pred Avstralcem sedaj 2 minuti in sekundo prednosti. Preostali kapetani so proti kralju Toura znova izgubili 32 sekund.