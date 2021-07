Ljubitelji kolesarstva v Sloveniji so 108. dirko po Franciji pričakovali nestrpno, kot že dolgo ne. Ves čas se je omenjal dvoboj Tadej Pogačar (UAE Emirates) proti Primož Roglič (Jumbo-Visma), a kolesarstvo je spisalo novo zgodbo. Po prvem tednu dirkanja po francoskih cestah je odgovor jasen, saj ima Tadej Pogačar v skupni razvrstitvi praktično že neulovljivo prednost, Primož Roglič pa je zaradi hudih bolečin, ki so bile posledice padca v tretji etapi, moral odstopiti in ga na dirki ni več. Na veliko sceno se je v prvem tednu dirkanja vpisal še en Slovenec. Matej Mohorič (Bahrain-Victorius) je dopolnil trojček zmaga na tritedenskih dirkah.

Sledila je tretja etapa, v kateri se je pričakoval sprint glavnine in naj ne bi odločala praktično v ničemer v samem smislu poteka tekme. A na nek način se je tretja etapa na koncu morda izkazala za ključno na celotni dirki. Številni hudi padci na izjemno hitri in tehnično zahtevni cesti. Med glavnimi osmoljenci pa znova Primož Roglič (ob njem sta jo od zvenečih imen skupila še Calev Ewan in Geraint Thomas), ki mu francoske ceste res ne prizanašajo. Tokratni padec je bil zanj usoden in sanje o rumeni majici so se hitro razblinile, čeprav je poskušal junaško želel nadaljevati dirko. »Dokler sem tukaj, se bom boril je dejal.« S svojim dejanjem je še enkrat več pokazal, za kako velikega borca gre in da je pravi gospod v športu. Trudil se je na vse pretege, a njegovo trpljenje se je nato končalo pred deveto etapo, ko je sporočil, da so bolečine prehude in nadaljevanje nima smisla.

Drugi dan je bil še bolj razburljiv z zaključnim vzponom na bretonski zid. Z izjemnim napadom je do rumene majice prišel Mathieu van der Poel, ki je s tem še nadgradil izjemno družinsko zapuščino v kolesarstvu. Drugo in tretje mesto sta zasedla Pogačar in Roglič, ter tako že navila strah v kosti vsem preostalim konkurentom.

Dirka se je začela v Brestu, v deželi Bretanija na severozahodu Franciji. Bretonci so se izkazali za velike ljubitelje kolesarstva, ob trasi se je gnetlo navijačev, tako da je dirka že spominjala na čase pred pandemijo koronavirusa. Kljub odličnemu vzdušju ob cesti, pa se bo Bretanija v spomin vtisnila bolj po nevarnih cestah, saj je v prvih treh etapah (vse so potekale po Bretaniji) prišlo do velikega števila padcev, žrtve pa tudi številni pretendenti za končno zmagoslavje.

Po kaotičnih uvodnih treh etapah, so se strasti v karavani malce umirile, kolesarji pa so zaradi številnih padcev izvedli tudi manjši protest proti vodstvu tekmovanja. Vse skupaj se je odvilo mirno in na sporedu sta bili dve lažji sprinterski etapi, vmes pa še skoraj 30 kilometrov dolg kronometer. Na sprinterskih etapah je svojo moč pokazal Britanec Mark Cavendish , ki se je z dvema zmagama približal legendarnemu Belgijcu Eddyju Merckxu zgolj na dve etapni zmagi zaostanka na dirki po Franciji. Britanec je do zmage na Touru prišel po petih letih, z dodatno mero samozavesti pa se lahko zgodil, da bo Belgijca ujel še letos.

Ob zaključku prvega tedna so bile na sporedu Alpe, a najprej je bilo potrebno priti do njih. V petek je kolesarje čakala najdaljša etapa letošnjega Toura, ki je bila dolga skoraj 250 kilometrov. Pričakovano je pripadla ubežnikom, pravzaprav enemu ubežniku, ki se je za solo napad odločil slabih dvajset kilometrov pred ciljem. Za junaško potezo se je odločil Matej Mohorič, ki je tako na veličasten način prišel do svoje prve zmage na dirki vseh dirk . »Do zadnjega kilometra nisem povsem verjel, da lahko dobim etapo. Šele potem sem dojel, da zmagujem na največji dirki na svetu,« je dejal Mohorič, ki je z uspehom dopolnil trojček zmag na tritedenskih dirkah. Zanimivo tudi na Giru in Vuelti je slavil na najdaljši etapi.

Pogačar zapečatil Tour že v Alpah

Na najdaljši etapi Toura so številne kritike zopet slišali kolesarji UAE-ja. Številni strokovnjaki so jih kritizirali, da ekipa kljub okrepitvam ni dovolj močna, da bi nadzirala etape. Odgovor je sledil v naslednjih dveh dnevih, ko so se kolesarji mudili po Alpah. »Ekipa UAE-ja je utrujena. Danes je priložnost za napad,« so pred sobotno etapo napovedovali konkurenti Tadeja Pogačarja, a očitno še dodatno zdražili branilca naslova. Bilo je slabo vreme, ves čas je padal dež, a to so razmere v katerih 21-letnik naravnost uživa. »Gremo razbiti dirko,« je dejal svoji ekipi, ki je šla na vso moč kmalu po začetku etape. Ko so pomočniki omagali, pa je na sceno stopil Pogačar. Kot hiti vlak se je odpeljal vsem konkurentom in poskrbel za eno najbolj veličastnih voženj v zadnjih letih Toura.

Dobrih trideset kilometrov solo vožnje in naskok v rumeno majico. Prednost v skupnem seštevku pa je pred glavnimi konkurenti narasla na več kot 4 minute. Pogačar je s tem utišal tudi kritike, da je še premlad in da ni pripravljen ubranitve zmage. Številni so namreč dejali, da je lažje napadati kot braniti, to je v lanski izvedbi doživel tudi Egan Bernal, a Slovenec dokazuje, da je kolesarki talent brez primere.

To je znova potrdil tudi včeraj, ko se je sicer odločil za povsem obrambno taktiko, a to enostavno ni njegov način dirkanja. Ko je z manjšim napadom ob koncu etape poskušala ekipa Ineosa, pa je ta Pogačarja le prebudila iz nedeljskega spanca. Znova je zagnal svoj motor in v le nekaj kilometrih pridelal nove pol minute prednosti pred zasledovalci. »Mislim, da je odslej moj največji tekmec in sovražnik Tadej Pogačar,« se je že v soboto smejalo Pogiju, ki se natančno zaveda, da letos prave konkurence na Touru nima, če se le ne pripeti kaj hudega.

Poleg Pogačarja in Mohoriča je v karavani tudi še Luka Mezgec (BikeExchange), ki tokrat nastopa v vlogi pomočnika za sprinterja Michaela Matthewsa. V uvodnem tednu svojega kapetana višje od četrtega mesta še ni mogel pripeljati, a njune etape z nekoliko težjimi sprinti še prihajajo na vrsto.