Na 3417,5 kilometra dolgi dirki z 21 etapami (osem ravninskih, šest gorskih, pet hribovitih in dva posamična kronometra) bodo nastopili tudi štirje Slovenci v dresih štirih različnih ekip: Tadej Pogačar (UAE Emirates), Primož Roglič (Jumbo-Visma), Matej Mohorič (Bahrain-Victorius) in Luka Mezgec (BikeExchange). Na največji svetovni stavnici je glavni favorit Pogačar (kvota 2,50) pred Rogličem (3,00), sledijo jima trije kolesarji ekipe Ineos-Grenadiers: Britanec Geraint Thomas (6,00), Ekvadorec Richard Carapaz (7,50) in Avstralec Richie Porte (21,00). Toda nekdanji španski kolesar Alberto Contador, dvakratni zmagovalec Toura v letih 2007 in 2009 (zmago 2010 so mu odvzeli zaradi pozitivnega dopinškega testa), stavi na Rogliča: »Ne morem napovedati, kdo bo na koncu tretji, za zmago se bosta udarila Roglič in Pogačar, odločale pa bodo, tako kot že lani, malenkosti. Če bi moral za zmago izbrati enega izmed njiju, bi se odločil za Rogliča.«

Tadej Pogačar je lani slavil dan pred svojim 22. rojstnim dnem in postal drugi najmlajši zmagovalec v zgodovini dirke. Najmlajši ostaja Francoz Henri Cornet, ki je slavil davnega leta 1904 (star 19 let in 355 dni), ki pa je prvo mesto osvojil šele po diskvalifikaciji rojaka Mauricea Garina. Pogačar je lani dobil tri etape in na cilju oblekel tri majice od štirih: rumeno za skupno zmago, pikčasto za najboljšega hribolazca in belo za najboljšega mladega kolesarja. Letos bo fant s Klanca pri Komendi, ki bo dirkal s startno številko ena, peti najmlajši na Touru (22 let in 279 dni), pred startom pa si je v živo ogledal trase kar devetih etap.

Roglič je prinesel pločevinko piva »Privilegij je vrniti se na Tour v vlogi branilca naslova. Sproščen sem in verjamem vase. Šli bomo iz dneva v dan in se trudili, da česa ne zas… Konkurenca bo močna, a mi se osredotočamo zgolj nase. Imamo odlično ekipo, verjetno boljšo kot lani, v kateri vlada dobro vzdušje. Ne počutim se kot lider in fantom ne ukazujem, kaj morajo početi na cesti. Zame je pomembno samo to, da sem dober v skupni razvrstitvi, ne pa, da jim ukazujem,« pravi Tadej Pogačar, njegov hotelski »cimer« v času dirke pa bo danski vrstnik Mikkel Bjerg, specialist za kronometer in svetovni prvak do 23 let. Primož Roglič bo že četrtič nastopil na dirki vseh dirk, na novinarsko konferenco v Brestu v pokrajini Bretanja, ki gosti uvodni etapi, pa je nepričakovano prinesel pločevinko brezalkoholnega piva. Na vprašanje, zakaj je to storil, je v šaljivem slogu odgovoril, da z namenom narediti nekaj reklame za njihovega sponzorja. »Na start sem prišel neposredno z višinskih priprav, kar se je doslej večinoma dobro obneslo. Sem dobro pripravljen in se počutim precej samozavestno. Imamo zelo močno ekipo, v kateri so fantje dobro pripravljeni in v katere zares verjamem. Kako dober sem, se bo pokazalo že na začetku. Komaj čakam, da se začne, saj v zadnjih dveh mesecih nisem nič tekmoval, ampak le treniral,« je pojasnil Primož Roglič.