Kot poročajo tuje tiskovne agencije, se ekipe zdaj pripravljajo na zrušenje preostale strukture z razstrelivom. Porušenje je bilo sprva načrtovano za kasnejši datum, a so se ga odločili pospešiti. Razlog za to so varnostni pomisleki, saj se območju približuje močno neurje.

Pogrešajo še 121 oseb 12-nadstropni stanovanjski blok se je delno porušil 24. junija. Doslej so uradno potrdili smrt 24 ljudi, v soboto še dveh, 121 jih pogrešajo. Razen v prvih urah po nesreči iz ruševin kasneje niso rešili nobenega preživelega. Upanja, da bi lahko rešili še koga, tako praktično ni več. Pristojni so svojce pogrešanih v soboto v naprej seznanili z odločitvijo, da iskanje ustavijo in se pripravijo na nadzorovano zrušenje stavbe, je sporočila županja okrožja Miami Dade Daniella Cava Levine. Za to so se odločili, ker se območju približuje tropska nevihta Elsa. Ta naj bi zahodno obalo Floride dosegla v torek. Po besedah župana območja Surfside Charlesa Burketta bi lahko Elsa z močnimi vetrovi zelo nestabilno strukturo, ki še stoji, dodatno poškodovala oziroma jo porušila ter s tem ogrozila reševalne ekipe.