V ponedeljek zjutraj so strokovnjaki za eksplozivna sredstva nadzorovano porušili preostali del 12-nadstropne stanovanjske stavbe. To so morali storiti, ker je bil ostanek stavbe preveč nestabilen, da bi v okolici lahko varno nadaljevali z iskanjem in reševanjem.

Po nadzorovani zrušitvi so lahko hitro spet začeli z delom, ki poteka hitreje in pri katerem sodeluje več reševalcev kot doslej. Dobili so tudi dostop do prostorov, do katerih doslej niso mogli.

Ni sicer veliko upanja, da bi 12 dni po zrušitvi stavbe pod ruševinami še koga našli živega, vendar pa uradno še vedno gre za akcijo iskanja in reševanja.

Floridi se medtem približuje prvi orkan letošnje sezone v Atlantskem oceanu, ki so ga imenovali Elsa. V ponedeljek je Elsa prešla Kubo nedaleč od Havane kot orkan 1. kategorije z vetrovi do 85 kilometrov na uro.

Večina ljudi je ostala na svojih domovih, oblasti pa so z območij, kjer so grozile poplave, evakuirale 180.000 ljudi. Elsa je doslej na poti preko Karibov povzročila najmanj tri smrtne primere. Ena oseba je umrla v St. Luciji, dve osebi pa v Dominikanski republiki.

Elsa se pomika proti severozahodu s hitrostjo 20 kilometrov na uro, danes naj bi dosegla otočje Florida Keys na skrajnem jugu te ameriške zvezne države, nato pa se v sredo pomaknila naprej proti severovzhodu v Mehiški zaliv.

Miamiju bo tako najhujše prihranjeno, vendar pa neurje bo in zato so del poslopja v Surfsidu porušili nadzorovano. Zaradi neviht s strelami so morali v ponedeljek za nekaj ur v vsakem primeru prekiniti iskanje in reševanje.