»Izguba vsakega življenja, še posebej zaradi nepričakovane narave tega dogodka, je tragedije. Izguba otrok pa je neznosna,« je dejala županja, ki sedaj že skoraj teden dni na novinarskih konferencah poroča o poteku reševalne operacije, v okviru katere je vse manj upanja, da bodo med 145 pogrešanimi našli še koga živega.

Del poslopja Champlain Towers se je sam vase vase prejšnji četrtek ponoči. Beton in preostali materiali so se sesuli na kup in pokopali vse pod seboj. Pri reševanju sodelujejo tudi mednarodne ekipe in polkovnik Golan Vach je v sredo dejal, da je treba biti realističen. Upanje ohranja še kakšen dan.

V sredo je tudi deževalo in v četrtek pričakujejo še nevihte, vendar naj to reševalnih psov ne bi oviralo. Guverner Floride Ron DeSantis je dejal, da je še vedno upanje, da najdejo preživele, kar je zatrdil tudi stotnik gasilcev in reševalcev okrožja Miami-Dade Eddy Alacron.

Vzrok zrušenja še ni jasen, vendar pa je inšpekcija že pred leti ugotovila določene strukturne pomanjkljivosti in lastniki poslopja so se pripravljali na popravila in obnovo. Zaradi nesreče sedaj potekajo pospešene inšpekcije stanovanjskih blokov po vsem Miamiju, še posebej tistih nekoliko starejših.