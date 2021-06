Reševalci še vedno upajo, da jim bo iz ruševin uspelo potegniti še kakšnega preživelega, čeprav veliko upanja več ni. Izrael je poslal na pomoč strokovnjake za reševanje in minister za diasporo Nachman Shai je zatrdil, da ni vse izgubljeno, ker so bili primeri, ko so našli preživele tudi 100 ur in več po nesrečah.

Pomočnik šefa gasilcev okrožja Miami-Dade Raide Jadallah je dejal, da je težko, ker se je poslopje sesulo samo vase kot kup palačink. Poveljnik reševalcev istega okrožja Alan Cominsky je dejal, da delajo metodično in počasi, vendar niso izgubili upanja, da najdejo preživele.

Pri iskanju preživelih uporabljajo posebno mikrovalovno radarsko napravo, ki jo je razvila vesoljska agencija Nasa, ki "vidi" skozi 20 centimetrov betona. Ta naprava lahko zazna človeško dihanje ali srčni utrip.

Skozi ruševine se prebija med šest do osem reševalnih ekip, v pripravljenosti pa je več sto reševalcev, da priskočijo na pomoč. Brez postanka delajo vse od četrtka, ko se je poslopje zrušilo.

Dogajanje spremlja predsednik ZDA Joe Biden, ki je razglasil izredne razmere za lažji dostop do zvezne pomoči. Ameriški mediji pa poročajo, da so inšpektorji že pred leti opozarjali, da je imelo v 80. letih prejšnjega stoletja zgrajeno poslopje težave s statično strukturo.

Zaradi zrušitve 12-nadstropne zgradbe, ki je bila tik pred začetkom 15 milijonov dolarjev vredne obnove za pridobitev 40-letnega potrdila o strukturni ustreznosti, sedaj v celotnem Miamiju vlada strah, da se kaj podobnega ne ponovi pri drugih zgradbah.

Preiskava se nadaljuje, lokalni mediji pa poročajo tudi, da so inšpektorje pred leti celo podkupili.