»To je res zelo, zelo dobra novica,« je izjavila županja okrožja Miami Dade Daniella Levine Cava in dodala, da se bodo številke verjetno še spreminjale, ker detektivi nenehno preverjajo seznam in potrjujejo ali zavračajo poročila o pogrešanih. Doslej so potrdili 188 preživelih nesreče.

Inšpekcije po celem mestu So pa v petek v predelu North Miami Beach izpraznili blok s 156 stanovanji, ker je inšpekcija odkrila strukturne pomanjkljivosti in pomanjkljivosti v električni napeljavi. Stanovanjski blok Crestview Towers je bil zgrajen leta 1972. Po širšem območju Miamija potekajo inšpekcije vseh starejših stanovanjskih blokov, da se ne bi ponovila tragedija 12-nadstropne zgradbe Champlain Towers, ki se je 24. junija ob 1.30 uri zjutraj deloma sesula sam vase. Županja Levine Cava je dejala, da je podpisala ukaz o popolnem zrušenju preostanka zgradbe, vendar bodo začeli z deli šele čez nekaj tednov. Še naprej se osredotočajo na iskanje in reševanje preživelih.