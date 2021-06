Županja okrožja Miami Dade Daniella Levine Cava je sporočila, da so doslej potrdili preživetje 102 stanovalcev bloka, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Reševalne ekipe so nadaljevale z delom čez noč na petek s pomočjo reševalnih psov.

»Prišel sem domov in bil šokiran. Veliko je bolečine in to, da sem preživel, je blagoslov,« je za AFP izjavil 40-letni Eric de Moura, ki je preživel tragično noč pri dekletu in je med srečniki, ki v času zrušitve niso bili doma. Preživel je, vendar je sedaj brez doma.

Zrušitev je prizadela 55 stanovanj, pomočnik šefa reševalcev Miami Dade Ray Jadallah pa je dodal, da so takoj po prihodu na kraj dogodka pred drugo uro zjutraj reševalci iz zgradbe evakuirali 35 oseb.

V zgradbi živi oziroma je živela mešanica lokalnih prebivalcev, sezonskih obiskovalcev in najemnikov, zato oblasti nimajo natančnega pregleda nad tem, kdo vse je bil v času zrušitve v stavbi. Župan Surfsida Charles Burkett je dejal, da so iz ruševin do sinoči rešili 14 ljudi.

»Položaj je res tragičen in upamo na najboljše, vendar pa se bojimo slabih novic, glede na uničenje, ki smo mu priča,« je na novinarski konferenci dejal guverner Floride Ron De Santis.

Predsednik ZDA Joe Biden je dejal, da je vlada pripravljena poslati na pomoč reševalce in druge vire, ki jih bo zaprosila Florida. »Karkoli potrebujete, bo zvezna vlada poslala, » je Floridi sporočil Biden.

Vzrok nesreče do sinoči še vedno ni bil znan. Stanovanjski blok je bil zgrajen leta 1981 in je imel 130 stanovanjskih enot.