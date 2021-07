Vsaka etapa je primerna za solidno pripravljene kolesarje, saj nismo iskali zahtevnih poti. Želeli smo se približati širši množici kolesarjev. Začetek etap je v turističnih središčih, ki so med seboj povezana s potjo po manj znanih in manj obleganih kotičkih. Zame je bilo največje odkritje Šentviška planota med Idrijco in Bačo. (Foto: Jože Rovan, predsednik PZS)