Del stavbe v predelu Miamija Surfside se je porušil v zgodnjih jutranjih urah v četrtek, ko so številni prebivalci spali. Po besedah županje območja Danielle Levine Cava so doslej potrdili preživetje 130 stanovalcev, število uradno pogrešanih se je zmanjšalo na 156, saj so potrdili identiteto treh izmed žrtev in že obvestili njihove bližnje.

Pogrešane iščejo s stroji, z droni in s psi Iskanje morebitnih preživelih se nadaljuje, pri čemer ekipe uporabljajo tako različne stroje kot drone in posebej izurjene pse. Med pogrešanimi naj bi bili med drugim ljudje iz Izraela in Latinske Amerike. Zunanje ministrstvo Paragvaja je denimo javilo, da je med njimi šest njihovih državljanov. Lokalne oblasti sorodnikom pogrešanih med čakanjem na novice o svojcih nudijo hotelske sobe in hrano. Da je ponudil pomoč, če jo potrebujejo, je tvitnil tudi ameriški predsednik Joe Biden. »Moje srce je s skupnostjo Surfsida, medtem ko žalujejo za izgubljenimi bližnjimi in ob nadaljevanju operacije iskanja in reševanja nestrpno čakajo,« je dodal. Uradni vzrok nesreče še ni znan, je pa bilo v soboto objavljeno poročilo izpred treh let, ki vsebuje določene pomisleke v zvezi z varnostjo stavbe. Gradbeni inšpektorji naj bi odkrili »večjo strukturno škodo« na eni izmed betonskih plošč in veliko število razpok v garaži. Napaka naj bi preprečevala odtekanje vode iz temeljev poslopja.