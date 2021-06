»Zahtevam, da se skrbništvo umakne, ne da bi me pred tem znova pregledovali in ocenjevali. Zaslužim si svobodno življenje, za katero sem garala od malih nog, zaslužim si vsaj dve, tri leta odmora. To skrbništvo mi povzroča precej več bolečin in slabega kot dobrega. Nisem srečna, ne morem spati, jezna sem in jočem vsak dan,« je med drugim na začetku 20-minutne izpovedi povedala Britney Spears, ki je tudi dodala, da ji skrbniki ne pustijo, da bi znova zanosila (Britney je mama dveh otrok), čeprav ima zdaj stalnega partnerja, s katerim bi se rada tudi poročila. Obenem je »ekipo skrbnikov« obtožila, da ji onemogoča dostop do telefona, kreditnih kartic, potnega lista in vozniškega dovoljenja ter da so jo prisilno drogirali z zdravili, s katerimi sicer zdravijo bipolarno motnjo. Vrhovna sodnica losangeleškega sodišča Brenda Penny se je Spearsovi zahvalila za njen pogumen nastop in besede, sodbe pa še ni sprejela. Po napovedih strokovnjakov se obeta še dolga sodna bitka, preden bo saga o morebitnem koncu skrbništva končana.

Pripravila Vesna Levičnikin Matjaž Terzič