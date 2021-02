Dokumentarni film se posveča sodni bitki Britney Spars za to, da bi spet dobila nadzor nad svojim premoženjem, ki ga ima zdaj oče Jamie Spears, hkrati pa ponuja vpogled v njeno kariero, odraščanje in duševno zdravje vključno z živčnim zlomom leta 2007. Zaradi njenih psihičnih težav in dejanj, med katerimi je bilo tudi britje glave, za njene finance že deset let skrbi oče, a se je Britney Spears odločila, da hoče spet prevzeti nadzor nad svojim življenjem. Sodišče je do zdaj sicer menilo, da na to še ni pripravljena, ima pa zvezdnica po drugi strani vedno večjo podporo v splošni javnosti, kjer je že nekaj časa dejavno gibanje Osvobodite Britney, pa tudi med zvezdniki. Po premieri dokumentarca so podporo pevki izrazile Miley Cyrus, Sarah Jessica Parker in Bette Midler, njen trenutni partner Sam Asghari pa je javno kritiziral očeta, češ da poskuša nadzorovati njuno razmerje in jima nenehno meče polena pod noge.