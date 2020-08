Številni oboževalci in oboževalke pevke so prepričani, da je Britney Spears v takšnem razmerju proti svoji volji, zato je že dlje časa aktivna kampanja Free Britney, v kateri zahtevajo, da se pevki vrne pravica do odločanja o lastnem življenju in da se je v primeru, da ni sposobna skrbeti zase, ne sili v nastopanje in snemanje.

Pevkin oče, ki je začasno odstopil od svoje vloge leta 2019 zaradi zdravstvenih težav, bi zdaj rad to ponovno postal, a se pevka s tem ne strinja. Na sodišču je dejala, da jo je očetova vloga skrbnika sicer resda rešila pred propadom, izkoriščanjem drugih posameznikov in finančnim zlomom ter da se je z njegovo pomočjo spet vrnila na vrh sveta zabave, da pa bi vlogo skrbnice raje predala svoji menedžerki Jodi Montgomery, ki je začasno nadomeščala njenega očeta.

Britney Spears, ki zadnje čase s svojimi nenavadnimi posnetki razburja javnost, med drugim je ponesreči zažgala domačo telovadnico, je nazadnje nastopala leta 2018, nato pa načrtovane nastope v Las Vegasu odpovedala prav zaradi očetovega zdravja. Načrtov za ponovno nastopanje naj za zdaj ne bi imela.