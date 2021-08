Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, je očetov odvetnik pred mesecem dni dejal, da bo Jamie Spears zahtevam hčerke nasprotoval, a glede na dokumente njegovih odvetnikov, ki sta jih v četrtek predstavila TMZ in Variety, bo odstopil od vloge skrbnika. Spearsovi zagovorniki menijo, da ni upravičenih razlogov za to potezo, prav tako naj bi bilo vprašljivo, če je to v dobro 39-letne glasbenice.

Iz zapisov dokumentov je razvidno, da »kljub neupravičeni javni peticiji za prekinitev skrbništva, Jamie ne verjame, da je javna bitka s hčerko v njeno dobro«. Jamie bo sodeloval s sodiščem in novim odvetnikom njegove hčerke, da se skrbništvo preda drugi osebi.

Revija Variety je navedla tudi izjavo glasbeničinega odvetnika Mathewa Rosengarta, ki je pozdravil Spearsovo odločitev. Dodal je, da bodo nadaljevali s preiskavo ravnanja njenega očeta in drugih v obdobju skrbništva. Spears naj bi si po Rosengartovih besedah kot skrbnik pevkinega premoženja v 13 letih prisvojil več milijonov dolarjev.

Po živčnem zlomu je postal njen skrbnik oče Britney Spears je zaslovela že kot najstnica, leta 2007 pa je na očeh javnosti doživela živčni zlom. Zaradi več dogodkov, ki naj ne bi pričali o njenem dobrem psihičnem stanju, je skrbništvo, kar se je takrat zdelo sporno ali vsaj nenavadno, nad njo prevzel oče. Kmalu se je vrnila k nastopanju in izdala tri albume, se pojavila na različnih televizijskih oddajah ter izpeljala glasbeno rezidenco Las Vegasu. A januarja 2019 je oznanila, da do nadaljnjega odpoveduje nastope, vse glasnejša pa je postala glede skrbništva. V čustvenih sodnih pričevanjih in na družbenih omrežjih je trdila, da je ureditev njenega skrbništva kruta in očeta ter druge obtožila, da izrabljajo sistem.