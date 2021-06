»Ne vem, ali je toliko grobosti in sovražnosti mogoče sproducirati v tako kratkem času, kot je to uspelo sedanji politiki,« je dejal Kučan ob današnji predstavitvi knjige Prijatelj, državnik, človek.

Po njegovih besedah se danes ustvarja neka aliansa t. i. iliberalnih demokracij, ki si po svoje razlagajo človekove pravice, vladavino prava, svobodo govora in neodvisnosti medijev. Gre za odmik od splošne interpretacije vladavine prava in človekovih pravic, ki je vgrajena v temelje EU in tudi v temelje slovenske ustave, je opozoril.

Kritičen je bil tudi do aktualnega predsednika republike Pahorja. Kot je dejal, je predsedniška funkcija v ustavi razmeroma ohlapno definirana, način uresničevanja teh malo pristojnosti pa odvisen od značaja človeka in njegove predstave o politiki. »Ena stvar pa bi morala biti skupna: predsednik je izvoljen neposredno in s tem v veliki meri zavezan ljudem. In ti imajo pravico vedeti, kaj predsednik misli o ključnih problemih, s katerimi se sooča družba,« je poudaril.

Stališče aktualnega predsednika »jaz sodelujem z vlado« pa se po Kučanovih besedah v praksi razume kot »jaz podpiram vlado«. »Ni dobro, da je predsednik države v konfliktu z vlado, ni pa seveda tudi prav, da ne premore nobene kritične besede do tega, kar počne vlada,« je še opozoril.