Pritožba na višjem sodišču: Koliko torej za smrt treh beguncev?

Izudin Muminović je novembra predlani pri Dragomeru povzročil hudo prometno nesrečo, v kateri so umrli trije sirski begunci. Lani je bil obsojen na pet let in pol zapora ter denarno kazen. Tožilstvo v pritožbi na sodbo zahteva višjo, skoraj devetletno kazen, obramba oprostitev.