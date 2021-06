Po predsedniških volitvah v Iranu: Islamska neliberalna demokracija

Po Madžarski in Sloveniji je tudi v Iranu zmagala neliberalna demokracija. Novi predsednik Irana je konservativni ajatola Ebrahim Raisi. Naš človek. Bralci se ga bodo spomnili s prejšnjih predsedniških volitev iz leta 2017, ko je spektakularno izgubil proti liberalnemu predsedniku Hasanu Ruhaniju. Volilnega rezultata ni priznal, Ruhaniju ni čestital za zmago in se je uradno pritožil, da so bile volitve prevara. Za seboj ima dolgo kariero trdorokca. Njegov sloves sega daleč v leto 1988, ko je imam Homeini izrabil zatišje po iraško-iranski vojni in ukazal pobijanje političnih zapornikov. Mladi Raisi se je takrat izkazal kot likvidator pripadnikov komunistične partije Irana in uporniške laične organizacije Mudžahedini Halk. Ugled brezkompromisnega izvajalca oblasti si je kasneje utrdil kot javni tožilec, sodnik in vodja posebnega verskega sodišča. Zapore je polnil s politično opozicijo, medtem ko se je zavzemal za ločevanje žensk od moških v javnosti, omejevanje interneta, strogo cenzuro in islamizacijo univerz. Iran je dobil predsednika, ki ustreza najbolj grobi zahodnjaški paranoji pred Iranom.