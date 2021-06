Pred nocojšnjo premiero opere Tosca: Opera o ljubezenskem nesporazumu

V SNG Opera in balet Ljubljana bodo nocoj ob 19. uri uprizorili še zadnjo operno premiero v tej sezoni, romantično opero v treh dejanjih Tosca italijanskega mojstra verizma Giacoma Puccinija. Predstavo s ponovitvami so načrtovali februarja, a so jo zaradi kovid ukrepov morali prestaviti na konec sezone.