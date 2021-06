Dirka po Sloveniji: Obsedeni s kolesi

Kolesarstvo je panoga v vzponu, zato je danes, v teh napol pokoronskih časih, težko priti celo do spodobnega kolesa. Ker povpraševanje po tem pripomočku za hitrejše premikanje precej presega ponudbo. Če k dejstvu, da javni prevoz v času epidemije prvi klecne in da je kolo takrat najbolj priročno, prištejemo še svetovne uspehe naših poklicnih kolesarjev, s Tadejem Pogačarjem in Primožem Rogličem na čelu, je navdušenje Slovencev nad biciklistično dejavnostjo preprosto razložljivo. Vozimo maratone, navdušeno navijamo na Giru in na Dirki po Sloveniji ter buljimo v televizorje med Tourom, kot smo nekdaj buljili med drvenjem Bojana Križaja po wengenski strmini. Ker imamo svoje junake. Svoje svetovne zvezde. Dončiće na dveh kolesih. In se zato spodobi glasno navijati ob trasi Dirke po Sloveniji. Četudi za tistih nekaj trenutkov, ko kolesarji švignejo mimo, saj se zabava začne prej in nadaljuje tudi potem. cd