Vlada je danes namreč sprejela nov odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Slovenije, ki bo začel veljati 21. junija in bo veljal do vključno 27. junija, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje. Pri novem odloku so upoštevali stališča strokovne svetovalne skupine ministrstva za zdravje za zajezitev in obvladovanje epidemije covida-19.

Ker je 14-dnevna incidenca števila okuženih padla pod 150 na 100.000 prebivalcev, bo odpravljena dolžnost obveznega testiranja voznikov avtobusov, sprevodnikov, uporabnikov in spremljevalnega osebja žičniških naprav.

Izjema pa ne bo veljala za voznike taksijev, ki zaradi majhnega delovnega okolja po mnenju delovne skupine še vedno potrebujejo obvezno testiranje enkrat tedensko. Testirati se ne bo treba tistim taksistom, ki bodo imeli ustrezna potrdila o prebolelem covidu-19 ali o cepljenju. Obvezno testiranje bo odpravljeno, ko bo 14-dnevna incidenca okuženih padla pod 50 na 100.000 prebivalcev.

Odlok tudi določa, da bo dovoljeno obratovanje žičniških naprav v polni zasedenosti ob upoštevanju sistema PCT (preboleli, cepljeni, testirani) za uporabnike storitev.

Pri uporabi taksijev ter javnih linijskih, izvenlinijskih in občasnih prevozov potnikov bo še naprej obvezna uporaba obrazne zaščitne maske. Na avtobusih bo lahko toliko potnikov, za kolikor je avtobus registriran.