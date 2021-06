Nizkocenovni letalski prevoznik Flydubai iz Združenih arabskih emiratov bo 24. septembra vzpostavil neposredno povezavo med slovensko prestolnico in Dubajem, kar v Fraportu pozdravljajo. »Po večletnih intenzivnih prizadevanjih za vzpostavitev povezave med Ljubljano in arabskim polotokom je realizacija teh pogovorov zares zelo zadovoljujoča. Vzpostavitev nove redne povezave v tem izjemno zahtevnem obdobju za svetovno letalstvo in naše letališče predstavlja nove priložnosti za slovensko gospodarstvo in turizem, izboljšujemo pa tudi povezljivost Slovenije s svetom,« je poudaril poslovodni direktor Fraporta Slovenija Zmago Skobir.

Za Fraport Slovenija nova linija ustvarja nove možnosti za ponovno rast in razvoj. »Veseli me, da bo linija zaživela po otvoritvi novega potniškega terminala, ki za naše letališče predstavlja posebno prelomnico, vstop v novo obdobje letališča,« je dodal Skobir.

Upravljalec ljubljanskega letališča ocenjuje, da bo nova povezava zelo zanimiva za slovenske potnike. Nenazadnje bo Dubaj med 1. oktobrom letos in 31. marcem prihodnje leto gostil svetovno razstavo Expo 2020 Dubaj, na kateri se bo z lastnim paviljonom predstavljala tudi Slovenija.

Prav tako v Fraportu verjamejo, da je Slovenija turistično izredno zanimiva destinacija, nova letalska povezava pa bo pripomogla k okrevanju domačega turizma.

Iz Ljubljane bo v Dubaj mogoče leteti trikrat tedensko, in sicer ob sredah, petkih in nedeljah. Vozovnice so že na voljo.

Na ljubljanskem letališču trenutno mednarodne lete opravljajo Aeroflot (trije leti tedensko v Moskvo), Air France (trije leti tedensko v Pariz), Air Serbia (pet letov tedensko v Beograd), Easyjet (dva leta tedensko v London), Lot (dva leta tedensko v Varšavo), Lufthansa (devet tedenskih letov v Frankfurt), Transavia (dva leta tedensko v Amsterdam) ter Turkish Airlines (trije leti tedensko v Istanbul). Obstoječim prevoznikom se bodo tekom poletja pridružili še drugi in tako na vrhuncu poletne sezone ljubljansko letališče povezali s 17 destinacijami, so še dodali v Fraportu.