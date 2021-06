Napredek pa ni nujno vedno dobrodošel. Novotarije sicer omogočajo ljudem lagodnejše življenje, a le do trenutka, ko vse deluje tako, kot so si snovalci zamislili. Težav radarskih tempomatov, ki svojega dela ne opravljajo vedno stoodstotno, smo se že navadili, saj znamo predvideti, kdaj nas lahko pamet pusti na cedilu. Ko se to zgodi, ni ravno prijetno, saj se nesreča lahko pripeti, kot bi mignil, zato smo do popolnoma avtonomne vožnje, ki se jo omenja vse bolj na glas, malce skeptični. Predvsem pa si še ne znamo predstavljati, da bi avtu zaupali, da nas bo samodejno pripeljal do želenega cilja.

Zadnje čase pa bentimo nad delovanjem še ene novotarije, ki bi morala delovati brez težav, pa v večini primerov ne, tako imenovanega pametnega ključa. Njegova osnovna naloga je, da samodejno odklepa in zaklepa avto ter tako vozniku in potnikom olajša dostop. Takšen ključ oziroma v nekaterih primerih kartico imamo ves čas v žepu, deluje pa načeloma tako, da ključ pošilja signale prek radijskih valov, odpiranje pa je urejeno po sistemu naključja. Glavna točka tovrstnega ključa je transponderski čip, ki sproti preverja, ali ključ ustreza avtomobilu, in šele potem sprosti elektronsko blokado vžiga. Še pred nekaj leti so premeteni lopovi lahko dobesedno posneli infrardeči signal, ki ga je oddajal ključ, in si tako olajšali pot do tuje lastnine.

Pogruntavščina v osnovi pije vodo, a kaj, ko velika večina avtomobilskih znamk ne zna narediti pametnega ključa, ki bi deloval popolno. Preizkusili smo jih že na desetine, ironično pa je, da je pametna kartica najbolje delovala v enem izmed najcenejših športnih terencev (vaš je lahko za 14 tisočakov) v ponudbi – dusterju. Dacia je kartico podedovala od sestrskega Renaulta in ni zatajila še nikoli. Česar za številne znamke ni mogoče zapisati. Še več, nedavno smo vozili prestižneža s ceno prek 50.000 evrov, pa pametni ključ svojega dela ni opravljal, kot bi moral. Najbolj neverjetno pa je, da so drugi, precej bolj zapleteni in posledično dražji sistemi delovali z odliko.

Kljub nezanesljivosti nakup pametnega ključa priporočam, saj vas bo razbremenil, nekateri namreč ponujajo na prvi pogled nemogoče: na daljavo vžgati motor in avto premakniti naprej ali nazaj. Da si lahko takšen ključ zapomni položaj sedeža za posameznega uporabnika, je prav tako dodano vrednost, kot tudi, da lahko nastavimo omejitve najvišje hitrosti, glasnost avdionaprave in vklop asistenčnih sistemov. Preveč za marsikaterega uporabnika. Tudi zato mnogi Slovenci še danes stavijo na klasiko.