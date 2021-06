Detektiv Talal Masri, ki preiskuje zločin, je povedal, da je babica pripeljala vnučka v samopostrežno trgovino Publix v četrtek uro pred poldnevom po krajevnem času. Okrog 20 minut kasneje je v trgovino prišel Wall in jima je začel slediti.

Nato je potegnil pištolo in ustrelil otroka. Babica, katere imena niso objavili, je skočila nanj, vendar jo je odrinil in, ko je bila na tleh, ustrelil. Nato je ustrelil še sebe.

»Povedal je, da želi ubijati ljudi in otroke. Ima prijatelje, ki so to videli. Njegova bivša žena je povedala, da se je čudno obnašal. Ali mislite, da nam je kdo kaj povedal? Nihče ni. Če zvenim jezno, je to zato, ker sem res jezen,« je dejal šerif.

Florida je leta 2018 po strelskem napadu na srednji šoli v Parklandu, kjer je umrlo 17 ljudi, sprejela zakon, po katerem lahko duševno motenim osebam, ki so nevarne zase in za okolico, za leto dni odvzamejo strelno orožje. Šerif je prepričan, da do tragedije v Publixu ne bi prišlo, če bi kdo Walla prijavil.

Wall bi lahko kljub temu zlahka prišel do orožja kje drugje, saj ga lahko vsak kupi brez preverjanja na orožarskem sejmu, po internetu, lahko mu ga kupi kdo drug.

Družina nekdanje Wallove soproge je za Palm Beach Post zatrdila, da je skušala najti pomoč, vendar je menda ni nihče poslušal. Šla naj bi na policijo in na sodišče ter razlagala, da nekdanji mož rabi pomoč.

Wall ni imel kriminalne kartoteke. Imel je težave s financami, saj je letos razglasil stečaj zaradi 215.000 dolarjev dolga. Največ dolga je imel zaradi hiše, ki jo je po ločitvi dobila nekdanja žena.