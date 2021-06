Kolesarji na 27. dirki po Sloveniji so se mudili v Posavju. Opravili so s 165,8 kilometra dolgo etapo od Brežic do Krškega. Etapa je pripadla Špancu Jonu Aberasturiju Izagi (Caja Rural-Seguros RGA), ki je dobil sprint približno 30 kolesarjev, ki so skupaj prišli do Krškega. Španec je s tem še nadgradil sredino drugo mesto in je prišel do prve zmage v tej sezoni in 15. v karieri. »Prvi dan je Bauhaus na cilj prišel s celotno ekipo, ki mu je pripravila izjemen vlak za konec in nisem imel možnosti. Danes nas je bilo na koncu le peščica in pravega vlaka ni bilo. Postavil sem se za kolo Mattea Trentina, ki naj bi bil najhitrejši med kolesarji. Imel sem odlično pozicijo in sem zelo vesel, da mi je končno uspelo zmagati v tej sezoni. Imel sem namreč že nekaj uvrstitev na zmagovalni oder, zmagal pa letos še nisem, zato sem res srečen,« je v ne najboljši angleščini razlagal zmagovalec.

Nato je dirka dobila pričakovan razplet. Številni so poskušali z begom, v ospredju se je zamenjalo več ubežnih skupin, a glavnina jih je vedno znova ujela. Najbolj dejavna ekipa je bila nekaj časa BikeExchange, nato UAE Emirates. Predvsem slednji so na koncu znova računali na etapno zmago, saj je v majhni skupini zdržal tudi njihov najhitrejši član v ciljnih sprintih Matteo Trentin. Svoje načrte pa so imeli tudi pri Bahrain-Victoriusu, saj sta z najboljšimi stik preko vzpona na Sremič uspela zadržati Mohorič in Jan Tratnik. Slednji je napadel dva kilometra pred ciljem, s čimer je močno razpotegnil skupinico in uničil taktične načrte UAE-ju, ki so ob lovljenju Idrijčana izgubili tri kolesarje in odličen položaj za sprint Trentina. Ta je nato z zaključnim udarom začel prehitro in Španec Aberasturi je mimo njega šel brez težav. Skoraj pa bi taktika uspela Bahrainu, saj je napad Tratnika dodobra izkoristil Mohorič, ki je ob napadu prijatelja zavzel odlično pozicijo v glavnini in napadel tudi v sprintu. Žal mu je malce zmanjkalo in še drugi dan zapored je dirko končal na drugem mestu.

Pogačar: Če se ne bo zgodilo nekaj izjemnega, bi moral ubraniti prednost

»Na mojo žalost je s skupino na cilj prišel tudi Španec, ki je zelo hiter. To je dokazal že s sprintom v prvi etapi, ko je bil drugi. Sam sem imel odlično pozicijo, a zmanjkalo je pol kolesa,« je v cilju povedal Mohorič, ki je z drugim mestom prejel še dodatnih šest bonifikacijskih sekund. To pomeni, da je v celotnem dnevu zaostanek zmanjšal za devet sekund.

»Z Matejem sva se dogovorila, da napadem. Včasih uspe, včasih ne. Malce so me zaprli in moral sem malce zavreti, drugače bi si nabral več prednosti. Vseeno sem naredil dobro delo za Mateja, ki je bil zelo dober drugi. Seveda bi bilo še bolje, če bi zmagali, a na njegovo nesrečo je bil v skupini tudi Španec, ki je zelo hiter,« je razlog za napad opisal Tratnik. Ravno napad Idrijčana v zaključku je izpostavil tudi Tadej Pogačar, ki je Tratnika nekako označil za »krivca«, da UAE ni slavil nove zmage. »Jan je zelo dober v tovrstnih napadih. Moral sem pokriti napad in zgubili smo tri može za zaključni sprint. Matteo je nato začel prehitro in zmogel je priti le do tretjega mesta,« je zaključek opisal Pogačar, ki pa je bil v celoti zadovoljen. »Že na začetku smo se podali v malce obrambno postavitev in zeleno majico smo brez težav ubranili.«

Pogačar je nato misli že obrnil proti jutrišnjemu dnevu, ko bo na sporedu kraljevska etapa na Primorskem na Sveto Goro. »Seveda bomo jutri vozili v ospredju in narekovali tempo. Čaka nas izjemno težek klanec za konec in na takih zaključkih vedno odločajo noge. Vseeno mislim, da ne bi smelo priti do nobenih težav, če se ne zgodi kaj izjemnega,« je samozavestno napovedal obrambo zelene majice tudi jutri.