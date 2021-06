Po letu premora, ko je dirka po Sloveniji zaradi pandemije novega koronavirusa v letu 2020 odpadla, so se na slovenske ceste vrnili nekateri najboljši kolesarji. Vse oči so uprte v slovenskega zvezdnika Tadeja Pogačarja (UAE), ki velja za nespornega favorita 27. izvedbe dirke. 22-letnik iz Klanca pri Komendi prvi dan še ni bil v središču pozornosti. 151,5 kilometra dolga etapa od Ptuja do Rogaške Slatine se je pričakovano odvila s sprintom glavnine, ki ga je dobil Phil Bauhaus. »Naš današnji cilj je bil sprint glavnine. Ekipa je opravila odlično delo, ves dan smo bili na čelu in delo sem opravil z odliko,« je takoj po prihodu v cilj dejal zmagovalec.

Tratnik ulovil beg Čeprav je bila etapa na papirju rezervirana za sprinterje, pa je bila daleč od ravninske. Kolesarji so se, predvsem v drugem delu etape, spopadli s številnimi manjšimi klanci, kar je dolgo časa upanje dajalo tudi sedmim ubežnikom, ki so si imeli še dobrih 30 kilometrov do cilja dve minuti prednosti. V glavnini sta se na čelu ves čas menjali najmočnejši ekipi na dirki, UAE in Bahrain Victorius, ki sta dokazovali svojo moč in uspešno nadzirali beg. Čeprav so ubežniki morda celo začutili svojo priložnost, so hitro padli na realna tla. Večino dela je opravil član Bahraina Jan Tratnik, ki se je postavil na čelo glavnine in le malce pretegnil noge, prednost pa je bila hitro razpolovljena. Slovenec se je nato malce umiril s tempom, ubežnike pa je dokončno ujel 10 kilometrov do cilja.

Znova lepo število obiskovalcev Med samo dirko je bilo zopet mogoče opaziti, kako priljubljen šport je kolesarstvo ta hip v Sloveniji. Čeprav je šlo za prvo etapo dirke, ki ni veljala za najbolj spektakularno, se je v številnih krajih zbralo lepo število gledalcev. Ti so poskrbeli za lepo kuliso s številnimi zastavami in so v športnem duhu pozdravili vse kolesarje. Najbolj navdušeni so bili gledalci na cilju, ki so bili priča pravemu ciljnemu sprintu in dvoboju ekip Bahraina in UAE-ja. Nekaj časa je bil na čelu glavnine tudi Pogačar, ki pa se je v zadnjem kilometru odmaknil. Vse skupaj je odlično izkoristila ekipa Bahraina, ki je uspela sestaviti vlak za Phila Bauhausa. Nemec je odlično izkoristil delo ekipe in četudi je s sprintom morda začel nekoliko prezgodaj, je uspešno zadržal prednost. Najbolj se mu je približal Jon Izaga Aberasturi (CJR), tretji pa je bil Rui Filipe Olivera. Najbolj izpostavljeni Slovenci na dirki – Tadej Pogačar, Jan Tratnik, Jan Polanc in Matej Mohorič – so na cilj prišli v času zmagovalca. »Zadnji kilometer je bil res zelo hiter, še enkrat bi se zahvalil ekipi, ki je poskrbela, da smo bili povsem na čelu. Sprintati sem začel 200 metrov pred ciljem z vodilnega položaja, kar si kot sprinter lahko le želiš. Res se je izšlo po naših željah,« je bil še navdušen Nemec, zmagovalec etape.