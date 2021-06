Do nedelje v znamenju kolesarstva

S prvo, 151,5 kilometra dolgo etapo med Ptujem in Rogaško Slatino se je včeraj začela že 27. kolesarska dirka Po Sloveniji. Skupno do nedelje kolesarje čakajo še štiri etape, današnja druga med Žalcem in Celjem bo s 147 kilometri najkrajša, sledita pa preizkušnja med Brežicami in Krškim (jutri, 165,8 kilometra) ter kraljevska etapa med Ajdovščino in Novo Gorico (sobota, 164,1 kilometra), ki naj bi po predvidevanjih tudi odločila končnega zmagovalca.