Povečanje skladiščnih zmogljivosti, ki jih Huawei vzpostavlja v bližini Brnika, bo potekalo v dveh korakih. Najprej bodo izvedli razširitev na 4000 kvadratnih metrov, v drugem koraku pa na 6000 kvadratnih metrov, so danes sporočili iz Huaweija.

Kot so pojasnili, bo odločitev za vzpostavitev logističnega vozlišča preusmerila transportne tokove njihovega blaga skozi pristanišče v Kopru in brniško letališče za 13 držav EU in šest držav zunaj EU. Vrednost te naložbene odločitve ocenjujejo na okoli devet milijonov evrov letno s potencialom za nadaljnjo rast.

»Dejstvo, da se je Huawei odločil za to strateško poslovno odločitev o vzpostavitvi evropskega tranzitnega skladišča v Sloveniji, ki bo pokrivalo okoli 19 trgov, znova dokazuje, kako privlačna je Slovenija v logističnem smislu. Huawei prepoznava strateški položaj koprskega pristanišča, usposobljeno osebje in storitve v Sloveniji. Slovenijo uvrščamo na naš seznam strateških logističnih vozlišč,« je odločitev pojasnila regijska direktorica Huaweija za carinsko skladnost v Evropi Beata Bogadi.

Huaweijeva dolgoročna zavezanost slovenskemu trgu je z odločitvijo o vzpostavitvi regijskega logističnega vozlišča za srednjo in jugovzhodno Evropo po besedah direktorja Huawei Slovenia Histra Zhanga še dodatno okrepljena.

»Odločitve, da je bila Slovenija izbrana za regijsko logistično središče, smo v slovenski podružnici Huawei še posebej veseli, saj to pomeni tudi približno 40 novih delovnih mest v Sloveniji, s katerimi posredno in neposredno dosegamo že več kot 160 zaposlenih. Ta odločitev kaže tudi priznanje Sloveniji kot strateški lokaciji in trgu za Huawei ter ob tem dodatno krepi pozicijo Slovenije na strateškem zemljevidu več kot 170 trgov, kjer je Huawei prisoten,« je še dodal Zhang.

Huawei že danes skozi koprsko pristanišče prepelje približno 185.000 kubičnih metrov tovora iz Kitajske do Madžarske in naprej na evropske trge. Z odločitvijo o vzpostavitvi lastnega logističnega vozlišča v Sloveniji nameravajo skrajšati dobavne roke dostave blaga kupcem iz EU.