V programu »Seeds for the future«, ki so ga prvič zagnali leta 2008 in poteka na sedežu podjetja Huawei Technologies na Kitajskem, je sodelovalo že na tisoče študentov z vsega sveta in več sto študentov iz Evrope. Zaradi izbruha pandemije Covid-19, Huawei letos organizira program talentov v digitalnem prostoru v obliki enotedenskega intenzivnega spletnega izobraževanja. Ko bodo razmere, povezane s pandemijo COVID-19, dopuščale, se bo program ponovno nadaljeval na Kitajskem.

Že prvo leto se je v Sloveniji v globalni program »Seeds for the future« prijavilo več kot 10 študentov vpisanih na programe informacijskih ali komunikacijskih študij, ki se bodo spoznali s pionirskimi IT tehnologijami.

Poleg naslednje generacije mobilnih omrežij 5G, jim bo enotedenski spletni intenzivni digitalni tečaj omogočil tudi vpogled v mednarodne prakse kibernetske varnosti in umetne inteligence, podučili pa se bodo tudi o teorijah vodenja in poglobili svoje znanje o kitajski kulturi.

Udeleženci bodo med 9. do 13. novembrom virtualno spoznali tudi sedež Huaweija v Shenzhenu, internet stvari in računalništvo v oblaku ter Huaweijev mobilni ekosistem HMS. Študenti, ki bodo uspešno opravili izpit ob koncu usposabljanja, bodo prejeli Huaweijev certifikat in njihovo tablico. Slovenski študenti bodo v globalnem programu »Seeds for the future« sodelovali skupaj z vrstniku iz Bosne in Hercegovine, Madžarske in Cipra.