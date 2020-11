Potem ko je britanska vlada poleti prepovedala sodelovanje kitajskega telekomunikacijskega velikana Huawei pri vzpostavljanju omrežij 5G v državi, je določila, da telekomunikacijski operaterji od prihodnjega leta ne bodo smeli kupovati Huaweijeve opreme, do konca leta 2027 pa jo bodo morali iz omrežij odstraniti v celoti. Vendar pa so nekateri poslanci opozarjali, da bi lahko operaterji še pred koncem letošnjega leta nakupili zaloge Huaweijeve opreme in jo nato nameščali do konca leta 2027. Z novo ureditvijo, ki se obeta sedaj, naj bi to preprečili, piše agencija Reuters.

Operaterji bodo morali svoje zaloge tako skrčiti ali zavreči do septembra prihodnje leto, saj bodo morali od takrat staro opremo vedno zamenjati z elementi, ki jih ne bo proizvedel Huawei.

Minister za digitalizacijo Oliver Dowden je poudaril, da želijo s spremembo pravil vzpostaviti še bolj varno telekomunikacijsko omrežje. "Šlo bo za enega varnostno najbolj naprednih omrežij na svetu," je napovedal.

Velika Britanija se je za prepoved Huaweija odločila po pritiskih administracije odhajajočega ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Huawei in kitajska telekomunikacijska tehnologija nasploh sta se znašla pod plazom Trumpovih kritik, ker naj bi kitajski vladi omogočala prikrit dostop do podatkov uporabnikov omrežij 5G po svetu. Pri Huaweiju obtožbe ves čas odločno zanikajo.