Sakarijeva izločila branilko naslova

V ženskem delu teniškega turnirja za grand slam v Parizu so znane vse polfinalistke. Potem ko sta si že v torek polfinale priigrali Slovenka Tamara Zidanšek in Rusinja Anastazija Pavljučenkova, sta se danes med štiri prebili še Čehinja Barbora Krejčikova in Grkinja Maria Sakari.