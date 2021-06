Do včeraj sta bili edini Slovenki, ki se jima je uspelo prebiti v osmino finala na turnirjih za grand slam, Mima Jaušovec in Katarina Srebotnik. Jaušovčevi je to uspelo še pod jugoslovansko zastavo. Zdaj se jima je na kratkem seznamu pridružila Tamara Zidanšek. Triindvajsetletna Konjičanka je v 3. krogu Rolanda Garrosa proti Čehinji Katerini Siniakovi prvi niz sicer izgubila s kar 0:6, nato pa dvignila raven igre in naslednja dva dobila s 7:6 (5) in 6:2 ter se po skoraj dveh urah igre veselila največjega uspeha v dozdajšnji karieri. V osmini finala se bo jutri pomerila z Romunko Sorano-Mihaelo Cristeo, ki je s 6:3 in 6:2 porazila Kazahstanko Darjo Kasatkino. Druga Slovenka v 3. krogu OP Francije ni bila uspešna. Polona Hercog je namreč klonila proti 20. nosilki, Čehinji Marketi Vandroušovi s 3:6, 3:6.

Naslednja ovira Romunka Cristea Tamara Zidanšek je v 3. krogu Rolanda Garrosa pokazala izjemno psihično pripravljenost. V prvem nizu ji je namreč Katerina Siniakova zavezala kravato in ji dopustila vsega šest točk. Kazalo je, da utegne biti dvoboja ekspresno konec, a je Slovenka v drugi niz krenila, kot da prvega ne bi bilo. Povedla je z 2:0 in 3:1, nato pa ga dobila v podaljšani igri s 7:6 (5). V tretjem nizu Čehinja Zidanškove, ki je izkoristila prvo zaključno žogico, ni več uspela dohajati in ga je izgubila z 2:6, s tem pa tudi igro. »Na koncu ni pomembno, kako prideš do zmage, samo da prideš. Trenerjev nisem videla dva dni, nista mi povedala taktike in posledica je bil prvi set. Hec, hec,« je bila po obračunu razumljivo precej prešerne volje Tamara Zidanšek. Nato je malo bolj podrobno opisala potek tekme proti Siniakovi. »S Čehinjo sem igrala že trikrat. Enkrat dolgo nazaj in dvakrat v zadnjih letih. Vedela sem, kaj moram narediti. Nisem se počutila tako slabo na začetku, a nikakor nisem mogla prebiti ledu. Ko mi je to uspelo, sem se v drugem nizu počutila bolje, tudi bolje sem zadevala žogice. Ko sem dobila podaljšano igro drugega niza, pa sem se na igrišču potem v tretjem nizu počutila še bolje,« je zmago v 3. krogu pariškega turnirja podoživela Zidanškova, ki je postala prva Slovenka po letu 2008 s prebojem v osmino finala turnirja za grand slam. Takrat je to v New Yorku uspelo Katarini Srebotnik. Zidanškova je vesela, da s svojimi uspehi skrbi tudi za promocijo tenisa v Sloveniji. »Mlajši igralci v Sloveniji lahko vidijo, da je mogoče tudi v naši državi uspeti in zmagovati na grand slamih. Sama sem odraščala s Katarino Srebotnik, Andrejo Klepač in Polono Hercog, ki je prav tako imela lepo priložnost, da bi prišla v 4. krog.« V osmini finala jo zdaj čaka 54. na lestvici WTA, 31-letna letna Romunka Sorana-Mihaela Cristea, proti kateri se v karieri še ni pomerila. Manj uspešna je bila včeraj Polona Hercog. Čehinja Marketa Vondroušova, finalistka na pariškem pesku leta 2019, proti 30-letni Mariborčanki ni imela težkega dela, kar kaže tudi razmerje neizsiljenih napak. Hercogova jih je naredila 35, Vondroušova 14. Končni izid je bil 6:3, 6:3 v korist Čehinje. Hercogovo jutri v paru z Japonko Misaki Doi čaka še dvoboj 2. kroga med ženskimi dvojicami. Tam se bo slovensko-japonska naveza udarila s tajvansko Hao-Ching Chan-Latisha Chan.

Sisikova priprta Včeraj je na Rolandu Garrosu odjeknila tudi precej neprijetna novica. Francoska policija je namreč priprla rusko teniško igralko Jano Sisikovo, ki je osumljena manipulacije izida. Šestindvajsetletna Rusinja je v četrtek v paru z rojakinjo Jekaterino Aleksandrovo v prvem krogu dvojic izgubila proti avstralskemu paru Ajla Tomljanović-Storm Sanders z 1:6, 1:6, a vse kaže, da je šlo za namerni poraz. Kot piše časnik Le Parisien, je bila Sisikova pridržana neposredno po masaži po tekmi.