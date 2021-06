Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek (85. na svetovni lestvici) je nov najpomembnejši dvoboj v karieri, tekmo osmine finala na OP Francije v tenisu, izpeljala z odliko. S 7:6 (4), 6:1 je po slabi uri in pol spravila na kolena izkušeno 31-letno Romunko Sorano Michaelo Cirstea (54.) in še premaknila mejo svojega največjega rezultata v karieri. Z uvrstitvijo v četrtfinale je dosežek 23-letne Konjičanke postal tudi najboljši slovenski v času samostojnosti. Presegla je uvrstitev Katarine Srebotnik v osmino finala Rolanda Garrosa, ki ji je podvig uspel v letih 2002 in 2008.

Dobljen prvi niz je dal Tamari Zidanšek krila. Na televizijski postaji Eurosport so jo ves čas hvalili, poudarjali, da je rasla skozi dvoboj, ostala uravnotežena pod največjimi pritiski in se odlično gibala. Hkrati je vse odločneje tudi napadala in spravljala tekmico v obup, ki ga je kazala skozi frustracije. V drugem nizu je obdržala vse svoje servise in izgubila le eno igro. Sorana Michaela Cirstea je v tej sezoni ob 11 zmagah na pesku izgubila šele tretji dvoboj, potem ko je osvojila turnir v Carigradu in bila finalistka Strasbourga.

Tamara Zidanšek je odlično vstopila v dvoboj, takoj je odvzela servis tekmici. Taktika Romunke, ki je bila že pred dvanajstimi leti četrtfinalistka Rolanda Garrosa, je bila ves čas izjemno napadalna. Točke je zaključevala z močnimi udarci in delala tudi veliko napak, tako da je Konjičanka dosegla precej hitrih točk. Najtežje trenutke je Slovenka doživela v zaključku prvega niza, ko je pri zaostanku s 5:6 na svoj servis rešila zaključno žogico in niz pripeljala v podaljšano igro. Že četrto v Parizu, tretjo zapored je dobila. Prvi »tie break« je v 1. krogu proti Bianci Andreescu izgubila, potem pa je najprej proti Kanadčanki drugega dobila in še tretji niz z 9:7, v šestnajstini finala pa se je rešila proti Čehinji Katerini Siniakovi.

Tamara Zidanšek je uspeh kariere dosegla v drugem največjem pariškem teniškem kompleksu Suzanne Lenglen, po dvoboju pa ob poplavi čustev na vprašanja nekdanjega igralca Fabrica Santoroja ni bila preveč zgovorna. »V dvoboj sem vstopila motivirana in pripravljena na igro tekmice. Na srečo sem v prvem nizu rešila zaključno žogico,« je odgovorila Tamara Zidanšek . »V enem tednu se je v mojem življenju veliko spremenilo. Srečna sem, da sem v četrtfinalu Rolanda Garrosa,« je po 14. zmagi v sezoni na pesku in le štirih porazih sklenila slovenska teniška junakinja, ki bo z uvrstitvijo v četrtfinale zaslužila najmanj 255.000 evrov, 85.000 več, kot če bi izpadla v osmini finala.

Nadal in Đoković proti italijanskima najstnikoma

Rafael Nadal in Novak Đoković sta do svojih nasprotnikov neusmiljena. Tekmece premagujeta brezkompromisno, od njunega morebitnega polfinalnega dvoboja pa ju ločita le še dve zmagi. »Res je, da sem se na Roland Garros pripravljal drugače kot doslej, ko sem si pred turnirjem vselej vzel vsaj teden dni premora. Tekmoval sem v Beogradu, kjer sem našel prave občutke pred vrhuncem sezone. Domači turnir me je napolnil z energijo, saj je bil prvi, ki je v sezoni potekal zunaj mehurčka, zato sem se lahko družil z najbližjimi in navijači,« odgovarja Novak Đoković. »Razmere v Parizu se zelo spreminjajo. Igral sem že tako na zelo hitri kot počasni podlagi. Težko bi rekel, katera mi bolj ustreza. Dejstvo je, da moraš biti na vsaki vrhunski. Kot primer lahko navedem, da so mi bili lanski pogoji na finalni dan najbolj pisani na kožo. In kakšen je bil izkupiček? Gladko sem izgubil proti Rafaelu Nadalu.«

V današnjih dvobojih bosta imela Đoković in Nadal najtežje delo doslej, saj jima bosta na drugi strani mreže stala italijanska teniška najstnika, ki letos na Rolandu Garrosu dokazujeta svojo nadarjenost. Lorenzo Musetti je v tej sezoni na pesku dosegel dvanajst zmag in sedem porazov, se prebil med najboljšo svetovno stoterico (trenutno je na 76. mestu), vzel pa je skalp številnim uveljavljenim tekmecem. V Parizu je izločil Belgijca Davida Goffina (13.) ter rojaka Marca Cecchinata, nekdanjega polfinalista OP Francija. Jannik Sinner, tekmec Rafaela Nadala, je v tej sezoni na pesku dobil deset dvoboj in jih pet izgubil, na svetovni lestvici pa je že član elitne dvajseterice. Nadalovo moč na pesku je občutil v Rimu (5:7, 4:6), hkrati pa izkušnje, kako igrati proti 13-kratnemu zmagovalcu Rolanda Garrosa.