Aldo Kumar, skladatelj, dobitnik Kozinove nagrade: Glasba ima lahko veliko obrazov

Za glasbo skladatelja Alda Kumarja je značilno, da je izjemno komunikativna. To kdaj zazveni kot očitek, največkrat pa kot poklon, saj je dejstvo, da redno gostuje na repertoarjih naših orkestrov in zborov, njegove skladbe glasbeniki zelo radi izvajajo tudi na gostovanjih v tujini. Njegov opus je obsežen, loteva se praktično vseh glasbenih form – od simfonične, operne, zborovske, filmske glasbe in glasbe za gledališče do skladb za manjše komorne sestave. Doštudiral je na Akademiji za glasbo, nato pa deloval večinoma kot skladatelj v svobodnem poklicu. Trenutno je redni profesor na AGRFT, kjer bodoče igralce in režiserje poučuje glasbo in petje. Te dni je prejel Kozinovo nagrado za zaokrožen skladateljski opus, ki jo podeljuje Društvo slovenskih skladateljev (DSS).