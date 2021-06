Evropsko prvenstvo nogometašev do 21 let bo imelo sklepno dejanje jutri ob 21. uri v Stožicah v Ljubljani, kjer se bosta v finalu pomerili Portugalska in Nemčija. Nekateri igralci z letošnjega evropskega prvenstva, ki ga skupaj organizirata Slovenija in Madžarska, bodo postali svetovni zvezdniki.

Portugalska, ki je v polfinalu v zahtevnem sosedskem derbiju v Mariboru premagala Španijo z 1:0, bo v svojem tretjem nastopu v finalu skušala osvojiti prvi naslov evropskega prvaka. Nemci, evropski prvaki leta 2009 in 2017, bodo v finalu igrali že tretjič zapored. Na polfinalni tekmi proti Nizozemski v Szekesfehervarju, ki so jo dobili z 2:1, so v skladu s taktičnim načrtom uprizorili bliskovit začetek, s čimer so presenetili tekmeca. Po maratonski tekmi četrtfinala z Dansko, ki so jo Nemci dobili šele po enajstmetrovkah, nihče ni pričakoval tako silovitega začetka.

Za nameček so Nemci postavili nov mejnik. Osemnajstletni vzhajajoči zvezdnik Bayerja iz Leverkusna Florian Wirtz, ki v prvem delu prvenstva marca v skupinskem delu ni igral, ker je bil tedaj v članski reprezentanci A, je vodilni gol dosegel že po 29 sekundah, potem ko so Nemci po začetku tekme s sredine igrišča naredili kar 14 podaj. To je najhitrejši zadetek v zgodovini evropskih prvenstev mladih upov, ki jih prirejajo od leta 1978. Wirtz, ki velja za največji talent nemškega nogometa, je sijajno predstavo je nadgradil z drugim zadetkom čez sedem minut in potrdil, da je dodana vrednost za ekipo.

Nemško reprezentanco sijajno vodi Stefan Kuntz, ki je kot napadalec blestel na evropskem prvenstvu leta 1996 v Angliji. »Pred tekmo z Nizozemsko smo se tri dni veliko pogovarjali z igralci. Večer po zmagi v polfinalu je bil za uživanje, v petek zjutraj pa smo začeli razmišljati o zahtevni preizkušnji proti Portugalski. Ta ekipa ima izjemnega moštvenega duha in veliko talenta. Nekatere ekipe, ki imajo večjo tržno vrednost, so že doma.« je povedal 58-letni Stefan Kuntz, ki nemške upe vodi od leta 2016.

Portugalci, ki veljajo za prave žonglerje, so upravičili sloves evropskih Brazilcev. Na letošnjem prvenstvu so doslej zapustili najboljši vtis, navdušili pa so predvsem z izjemnim tehničnim znanjem. Sedanja generacija zna osvajati naslove, saj so bili mnogi že člani reprezentanc do 17 in 19 let, ki sta postali evropski prvakinji. »V četrtfinalu proti Italiji, ko smo igrali podaljšek, in proti branilki naslova Španiji smo zelo trpeli. To sta bili psihično in fizično zahtevni tekmi, a smo dokazali, da znamo igrati tudi brez žoge. V finalu nas čaka zelo zahteven tekmec, a ker naslova evropskega prvaka še nimamo, smo zelo motivirani,« je povedal najboljši igralec polfinala v Ljudskem vrtu Vitinha.

Polfinale: Nemčija – Nizozemska 2:1 (2:0), strelca: 1:0 Wirtz (1), 2:0 Wirtz (8), 2:1 Schuurs (67); Portugalska – Španija 1:0 (0:0), strelec: 1:0 Cuenca (80, avtogol).