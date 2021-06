Nemška nogometna reprezentanca do 21 let je zasluženo postala evropski prvak do 21 let na prvenstvu, ki sta ga skupaj gostili Madžarska in Slovenija. Nemci so v finalu v Stožicah pred 5000 gledalci premagali Portugalce z 1:0 (0:0), edini gol pa je v 49. minuti dosegel Lukas Nmecha, ki je s štirimi zadetki postal tudi najboljši strelec tekmovanja.

»Resnično se ne spomnim, kako sem dosegel gol. Bil sem v dobrem položaju in Baku mi je podal žogo. S prvim dotikom sem šel mimo vratarja, nato pa sem moral žogo le še potisniti v mrežo. Delovali smo kot ekipa, v kateri je imel vsak svojo vlogo. Bili smo odlični, trener nam je vlil samozavest in občutki po zmagi so super. Moč naše ekipe je veliko srca, trdega dela in talenta,« je povedal presrečni 22-letni strelec Lukas Nmecha, ki ima za seboj zanimivo življenjsko zgodbo.

Nmecha zabijal za Anglijo, nato pa izbral Nemčijo Nmecha se je rodil v Hamburgu v Nemčiji mami Nemki in očetu Nigerijcu. Že kot otrok se je z družino preselil v Anglijo, kjer so njegovo nadarjenost hitro opazili skavti Manchestra Cityja in mlajših angleških reprezentanc. Z Anglijo do 17 let je leta 2017 postal evropski prvak, potem ko je dosegel edini gol v polfinalu in zmagovitega v finalu. Potem ko je že zaigral za angleško reprezentanco do 21 let, se je marca 2019 odločil, da bo zaigral za rojstno Nemčijo in zanjo debitiral prav na tekmi proti Angliji. V minuli sezoni je kot posojeni nogometaš Manchestra Cityja igral za Anderlecht in na 37 tekmah dosegel 18 golov. Nemčija, ki jo odlično vodi nekdanji reprezentančni napadalec Stefan Kuntz, je vse do finala igrala na Madžarskem. Na predtekmovanju, ki je bilo marca, se je mučila v skupini, kjer je z zmago in dvema remijema osvojila drugo mesto za Nizozemsko ter pred Romunijo in Madžarsko. Junija je na tekmah na izpadanje v četrtfinalu premagala Dansko po enajstmetrovkah, v polfinalu Nizozemsko in v finalu še Portugalsko ter tretjič po letih 2009 in 2017 postala evropski prvak. V finalu je nemška telesna moč, ki je bila podkrepljena z vrhunsko fizično pripravljenostjo, prevladala nad portugalsko igrivostjo in vrhunskim tehničnim znanjem. Nemci so na krilih izjemnega moštvenega duha z agresivnostjo in odločnostjo v dvobojih onemogočili Portugalce, ki so bili nemočni predvsem na sredini igrišča, kjer so na prejšnjih tekmah prvenstva prevladovali, in v finišu tekme delovali kar malce malodušno. »Javnost tej generaciji ni pripisovala veliko možnosti za uspeh. Mi smo želeli dokazati nasprotno, zato sem igralce v slačilnici izzval, naj pokažejo svoj talent. Rekel sem jim, da potrebujejo levje srce, glavo in oči orlov, za konec pa morajo biti še hijene, ki jih nihče ne prenese, a na koncu vedno dobijo, kar želijo. Ob koncu tekme me je borbenost fantov spominjala prav nanje,« je bil slikovit Stefan Kuntz.