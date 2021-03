Sedanja generacija mlade nogometne reprezentance bo ob koncu meseca doživela tekmovalni vrhunec na domačem evropskem prvenstvu. V zahtevni skupini s Španijo, Češko in Italijo se bo predstavila kot novinka na velikem tekmovanju. »Igralci se zavedajo, kakšna priložnost se jim ponuja. Uvrstitev v četrtfinale je naša velika želja,« pravi selektor igralcev do 21 let Mile Ačimović.

Čeprav se je odpisani kapetan mlade reprezentance ravno na zadnjih petih tekmah Maribora izkazal s štirimi goli, je Ačimović na koncu izbral domžalskega napadalca Daria Kolobarića, ki je v letošnji sezoni dosegel devet zadetkov. »Niso pomembne samo zadnje tekme, ampak celotna sezona,« pravi selektor. Tehtnico so prevesili nogometni kriteriji, da je Kolobarić igralec za protinapade in v primerjavi z Mlakarjem prispeva večji delež za ekipo, ki bo morala proti močnejšim ekipam garati za skupni uspeh. Kljub temu ostaja dvom, da sistem zatira športnike, ki opozarjajo na sporne metode trenerjev. Med glavnimi uporniki je zunaj reprezentance ostal tudi Žiga Frelih, ki se je v dresu Olimpije izstrelil med najboljše vratarje prve slovenske lige. Za Ačimovića je boljša izbira Igor Vekić iz mestnega tekmeca Brava, medtem ko Freliha čaka položaj tretjega vratarja članske reprezentance.

Mlada izbrana vrsta je bila jeseni pod drobnogledom slovenske javnosti, ko se je garderoba z odmevnim pismom uprla selektorju Primožu Glihi. Dolga vrsta očitkov je izvršni odbor nogometne zveze prisilila, da je kmalu reagiral z zamenjavo na trenerskem položaju. Protestno pismo je imelo avtograme 41 nogometašev s prvopodpisanim kapetanom Janom Mlakarjem, ki je po zamenjavi selektorja pristal na stranskem tiru. Ni ga bilo na zadnjih prijateljskih tekmah z Nemčijo in Rusijo, prav tako bo manjkal na evropskem prvenstvu. Je kaznovan, ker je vodil upor proti Glihi? »Ne želim govoriti o posameznikih, pač pa o 23 igralcih, ki so povabljeni na prvenstvo,« se je Ačimović ob objavi seznama reprezentance izmuznil neposrednemu odgovoru o kočljivem statusu Mlakarja.

Petnajst igralcev iz prve lige

Slovenija bo v Mariboru odigrala otvoritveno tekmo s svetovno prvakinjo Španijo prihodnjo sredo. To bo velik nogometni dan, saj bo tri ure kasneje v Stožicah sosedski derbi članskih reprezentanc Slovenije in Hrvaške. Mlada selekcija se bo pod Pohorjem v zelo okrnjeni zasedbi zbrala v četrtek in šele dva dneva pred premiero bodo prišli zadnji igralci, ki se jim bodo do konca tedna zavlekle klubske obveznosti. Ačimović je v izbrano vrsto povabil sedem novincev, reprezentanci pa bo v vlogi kapetana poveljeval Timi Max Elšnik, ki je edini reprezentant iz vodilnega moštva slovenske lige. Iz domačega prvenstva prihaja petnajst igralcev, največ reprezentantov (štiri) imajo Domžale, najboljša ekipa pomladi.

Med največjimi presenečenji na seznamu reprezentantov je Aljaž Ploj, ki za Aluminij ne odigra vsake tekme. Šele med rezervisti je pristal veliko opaznejši Michael Pavlović iz Olimpije. »V zadnjih mesecih sem spremljal veliko tekem, pripravil ogromno analiz in razmišljal o seznamu reprezentance. Odločil sem se za igralce, ki so najbolje pripravljeni. Večino sem spoznal jeseni. To so nogometaši, ki praviloma redno igrajo v svojih klubih. Skupaj nastopajo za različne reprezentančne selekcije in so dovolj zreli, da vedo, za kaj gre na tem prvenstvu,« je seznam igralcev komentiral Ačimović.

Prvenstvo bo istočasno potekalo v štirih slovenskih in madžarskih mestih. Po koncu skupinskega dela tekmovanja se bodo zadnji dan v maju začeli izločilni boji. Uefa bo prvaka razglasila 6. junija na finalu v Stožicah. »Dve leti smo se pripravljali na prvenstvo, ki se lahko začne. Upamo na slovenski preboj iz skupine. Uspešnost turnirja bi izmerili tudi v številu prodanih vstopnic, a bodo tribune stadionov v prvem delu žal zaprte za obiskovalce,« je pristavil predsednik NZS Rade Mijatović.