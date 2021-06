Pred sodbo vojnemu zločincu Ratku Mladiću: Ničesar, kar je storil, ni mogoče popraviti

Nekje na začetku drugega desetletja 21. stoletja je v nižjem razredu neke sarajevske osnovne šole učiteljica govorila o religiji. Kako je bog stvarnik vsega in gospodar vsega. Vojna v devetdesetih je naredila svoje: novi kadri v prosveti so večinoma izobraženi na temeljih nove tradicije, v kateri bog igra najvišjo vlogo. Deklica Z., takrat stara deset let, je po šolski uri vprašala: »Ali je bog ustvaril Ratka Mladića?« Takšna otroška vprašanja ostajajo brez odgovora.