Reportaža iz Srebrenice: »Sodišče je potrdilo genocid. Ubili so mi moža in tri sinove. Imam samo še Alaha.«

V Haagu so dokončno potrdili, da je general Ratko Mladić kriv genocida in drugih vojnih zločinov na območju Bosne in Hercegovine. V spominskem centru v Srebrenici so bošnjaške matere včerajšnjo sodbo spremljale z mislijo na sinove, može in očete, ki jih je dal pobiti “balkanski klavec”.