Chelsea podaljšal pogodbo s Tuchelom

Nemec Thomas Tuchel ostaja trener nogometašev londonskega Chelseaja. V taboru zmagovalcev evropske lige prvakov so danes potrdili, da je Tuchel predčasno podaljšal pogodbo do poletja 2024. Zdaj 47-letni Tuchel je prišel v London januarja in s klubom podpisal 18-mesečno pogodbo.